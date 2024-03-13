США объявили о новом пакете помощи Украине на $300 млн

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CentralAsia (CA) - Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $300 млн, передает Reuters.

По его словам, эту сумму удалось выделить, поскольку американские власти смогли заключить контракты по закупкам вооружений для восполнения своих запасов на более выгодных условиях, чем ожидалось. Он отметил, что выделенного пакета украинской армии хватит только на «короткий период».

По его словам, пакет предполагает покупку артиллерийских снарядов и боеприпасов для ракетных систем HIMARS.

В официальном сообщении на сайте Пентагона сказано, что в рамках нового пакета Украина получит:

Противовоздушные ракеты «Стингер»;

Дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS;

155-миллиметровые артиллерийские снаряды, в том числе фугасные и кластерные;

105-миллиметровые снаряды;

Противотанковые гранатометы AT-4;

Патроны для огнестрельного оружия;

Взрывные заряды для устранения препятствий;

Запчасти и другое дополнительное оборудование.

Пакет, о котором во вторник сообщил Вашингтон, — первый транш помощи от США Украине этом году. Последний раз Киев получал американскую помощь 27 декабря прошлого года.