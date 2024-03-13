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В феврале в Казахстане фиксировали рекордно высокую температуру, - «Казгидромет»

CentralAsia (KZ) -  В феврале в Казахстане фиксировали рекордно высокую температуру воздуха, сообщили в «Казгидромете».

В основном такие случаи фиксировали во время вторжения Атлантического циклона в конце первой декады. Самые рекордные значения зарегистрировали в следующих городах:

  • Туркестан, +16,8°, 9 февраля;
  • Алматы, +15,4°, 10 февраля;
  • Кызылорда, +15°, 10 февраля;
  • Актау, +11,8°, 8 февраля;
  • Атырау, +10°, 8 февраля.

В Астане 9 февраля обновился температурный рекорд 2004 года – воздух прогрелся до +4°. Впрочем, уже через неделю в городе зафиксировали -33,2°С.

«Средняя за месяц температура воздуха в столице составила -13,5°, что было около нормы», – отметили в гидрометцентре.

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