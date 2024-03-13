В феврале в Казахстане фиксировали рекордно высокую температуру, - «Казгидромет»
CentralAsia (KZ) - В феврале в Казахстане фиксировали рекордно высокую температуру воздуха, сообщили в «Казгидромете».
В основном такие случаи фиксировали во время вторжения Атлантического циклона в конце первой декады. Самые рекордные значения зарегистрировали в следующих городах:
- Туркестан, +16,8°, 9 февраля;
- Алматы, +15,4°, 10 февраля;
- Кызылорда, +15°, 10 февраля;
- Актау, +11,8°, 8 февраля;
- Атырау, +10°, 8 февраля.
В Астане 9 февраля обновился температурный рекорд 2004 года – воздух прогрелся до +4°. Впрочем, уже через неделю в городе зафиксировали -33,2°С.
«Средняя за месяц температура воздуха в столице составила -13,5°, что было около нормы», – отметили в гидрометцентре.
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