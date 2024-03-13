Трамп и Байден победили на праймериз. Они будут выдвинуты в президенты США

CentralAsia (CA) - Бывший президент США Дональд Трамп и нынешний глава государства Джо Байден победили на праймериз республиканцев и демократов, сообщает «Би-би-си».

Таким образом они вскоре будут официально выдвинуты в президенты США от своих партий.

Выдвижение Байдена в президенты США от Демократической партии было формальностью, поскольку действующий лидер страны, решивший идти на второй срок, как правило, не сталкивается с серьезной конкуренцией.

У республиканцев битва за выдвижение была вполне серьезной, хотя Трамп с самого начала кампании имел огромное преимущество и у его ближайшей конкурентки, бывшей постоянной представительницы США в ООН Никки Хейли, почти не было реальных шансов на выдвижение.

Во вторник республиканские праймериз прошли в четырех штатах: в Джорджии, на Гавайях, а также в Миссисипи и Вашингтоне.

После того, как Хейли вышла из гонки на фоне поражений в «супервторник», Трампу не хватало всего 137 делегатов на партийной конференции, которая вскоре официально выдвинет кандидата в президенты.

Как передает ABC News, экс-президент получил необходимые голоса после победы в Вашингтоне.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года.