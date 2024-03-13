Жидкое мыло вместо смазки. Boeing провалил 33 проверки качества из 89

CentralAsia (CA) - Американская корпорация Boeing, производящая авиационную и космическую технику, не прошла 33 из 89 проверок Управления гражданской авиации (FAA) США. Об этом сообщает New York Times.

Проверка ведомства длилась шесть недель в рамках расследования инцидента с оторвавшимся в полете фрагментом фюзеляжа у самолета модели 737 MAX.

Проверки Управления затронули не только Boeing, но и компанию-поставщика Spirit AeroSystems, которая производит фюзеляж для Boeing 737 MAX. Особое внимание аудиторы уделили таким частям 737 Max, как крылья.

Проверка производства Boeing 737 Max выявила десятки проблем на протяжении всего производственного процесса у производителя самолета и у ключевого поставщика. Эксперты установили «множественные случаи», когда Boeing и Spirit AeroSystems не соблюдали требования контроля качества.

В итоге производитель самолетов прошел 56 проверок и провалил 33, при этом в общей сложности зафиксировано 97 случаев несоблюдения требований. Spirit AeroSystems провалила 7 из 13 проверок.

Во время проверки Управление гражданской авиации заметило, что механики Spirit использовали карточку-ключ от отеля для проверки герметичности двери. Они также обратили внимание на то, как механики нанесли жидкое мыло «в качестве смазки в процессе подгонки» при работе с уплотнением. Затем уплотнение двери было очищено влажной марлей.

В последние месяцы самолеты Boeing постоянно попадают в скандалы. 19 января Boeing 747-8 загорелся прямо в небе, 23 января у Boeing 757 отвалилось колесо носовой стойки шасси. 15 февраля у Boeing 787 Dreamliner, летевшего из Амстердама в Лос-Анджелес, перестали работать восемь из девяти туалетов. 7 марта в одном из двигателей Boeing 737-900 во время перелета вспыхнуло пламя. 8 марта Boeing 777-200 потерял при взлете шину и был вынужден экстренно сесть в Лос-Анджелесе. 11 марта 50 человек пострадали из-за резкого снижения Boeing 787-9 Dreamliner. В этот же день Boeing 777 «Аэрофлота» вернулся в аэропорт из-за поломки. 12 марта у Boeing 777-300 во время взлета пробило днище и потекло топливо.

12 марта в США был найден мертвым бывший инженер Boeing, который давал против нее показания.

Незадолго до этого президент авиакомпании Emirates раскритиковал Boeing и жадность ее менеджмента.