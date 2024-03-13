Казахстан передал Таджикистану мазут для энергетических объектов

CentralAsia (KZ) - Посол Казахстана в Душанбе Валихан Туреханов 12 марта передал таджикской стороне сертификат на получение 15 тысяч тонн мазута. Топливо отправили в Таджикистан в качестве гуманитарной помощи, сообщает Orda.kz.

По информации МИД РК, гумпомощь на сумму 2 млрд 542 млн тенге Казахстан передал Таджикистану по поручению президента Касым-Жомарта Токаева. Мазут предназначен для того, чтобы важные энергетические объекты Таджикистана могли продолжать стабильную работу.

Гуманитарный груз передали при содействии Казахстанского агентства международного развития «KazAID». В МИД РК подчеркнули, что поставка топлива — это вклад Казахстана в обеспечение энергетической безопасности и проявление стратегических партнёрских отношений с Таджикистаном. В целом с 2006 года РК передала Таджикистану гуманитарную помощь на сумму более 50 млн долларов.

В конце 2023 года стало известно, что Таджикистан вошёл в список государств, которым Казахстан окажет гуманитарную помощь за счёт чрезвычайного резерва. Таджикистану окажут поддержку на 77 млн тенге. В списке также фигурируют Афганистан и Кыргызстан.

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