ОДКБ проводит тренировку по стабилизации обстановки в Центральной Азии

CentralAsia (CA) - Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с 12 по 13 марта проводит стратегическую командно-штабную тренировку, в ходе которой отрабатываются вопросы по стабилизации обстановки в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности в условиях нарастания угрозы возникновения кризисной ситуации, сообщается на сайте ОДКБ.

«Для проведения тренировки создана учебная военно-политическая и стратегическая обстановка, в замысле которой принят ряд условностей, изменены названия государств и международных организаций. Согласно обстановке, моделируется один из вариантов эскалации потенциальных угроз в зоне ответственности организации и предусматривается возникновение кризисной ситуации в условном государстве Центральноазиатского региона коллективной безопасности», - отмечается в сообщении.

Как отметил на мероприятии генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, тренировка «проводится в сложной международной обстановке».

«В различных регионах мира обостряются старые конфликты и провоцируются новые очаги напряженности, в том числе и в зоне ответственности ОДКБ. Современные кризисы все чаще приобретают гибридную природу и требуют комплексных подходов для их разрешения», - указал он.

По его словам, одной из важнейших целей тренировки является уточнение алгоритма коллективных антикризисных действий и оценка их эффективности с учетом положений принятого Советом коллективной безопасности ОДКБ 23 ноября 2023 года решения «О мерах по развитию системы кризисного реагирования ОДКБ».

Тренировка проходит под руководством начальника Объединенного штаба генерал-полковника Андрея Сердюкова.

«Стратегическая командно-штабная тренировка является ключевым мероприятием, определяющим исходные данные для подготовки командно-штабного учения с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство - 2024», которое будет проведено на территории Республики Казахстан осенью этого года», - отметил он в ходе мероприятия.

В соответствии с замыслом тренировки, к председателю Совета коллективной безопасности ОДКБ обратился президент государства - члена организации с просьбой об оказании помощи. По результатам внеочередной сессии Совета коллективной безопасности принято решение о проведении операции по поддержанию мира. В целях выполнения этого решения развернуты Центр кризисного реагирования и оперативные группы государств - членов организации. В ходе тренировки также отрабатываются вопросы подготовки предложений и проектов решений органов ОДКБ на проведение миротворческой операции. Особое внимание уделяется вопросам формирования Коллективных миротворческих сил, порядку их перегруппировки и развертывания в районе конфликта, а также оказания военно-технической помощи.