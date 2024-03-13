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Поезд застрял в снегу в Казахстане. Видео

CentralAsia (KZ) -  Поезд попал в снежный плен в Актюбинской области Казахстана. Видео с застрявшим в снегу поездом появилось в социальной сети.

Как сообщили Tengrinews.kz в КТЖ, данный железнодорожный участок протяженностью 10 километров принадлежит частной компании.

«Данный железнодорожный участок протяженностью 10 километров принадлежит частной компании ТОО «Береке-Бизнес». КТЖ не несет ответственности за очистку и содержание путей на этой ветке. На занесенном снегом пути остановился поезд для перевозки работников частной компании. По имеющейся информации, путь был очищен и через 30 минут поезд отправился», - сообщили в пресс-службе КТЖ.

В МЧС также добавили, что за помощью частный перевозчик не обращался.

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