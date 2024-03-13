экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
78-летний юморист Евгений Петросян стал отцом

CentralAsia (CA) -  78-летний юморист Евгений Петросян в третий раз стал отцом — у него родилась дочка. О пополнении в семье рассказала его 35-летняя жена Татьяна Брухунова в социальных сетях.

Брухунова опубликовала снимок на своей странице 13 марта и подписала: «Мои счастливые 35». На кадре Петросян, Брухунова с малышкой на руках, а рядом сидит их 4-летний сын Ваган.

Имени малышки пара не раскрывала, судя по фото ей несколько месяцев.

У Евгения Петросяна есть старшая дочь от первого брака Викторина, которая на данный момент проживает в США. Ей 55 лет.

Татьяна Брухунова пятая жена юмориста, пара официально оформила отношения в декабре 2019 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com