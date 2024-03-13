78-летний юморист Евгений Петросян стал отцом

CentralAsia (CA) - 78-летний юморист Евгений Петросян в третий раз стал отцом — у него родилась дочка. О пополнении в семье рассказала его 35-летняя жена Татьяна Брухунова в социальных сетях.

Брухунова опубликовала снимок на своей странице 13 марта и подписала: «Мои счастливые 35». На кадре Петросян, Брухунова с малышкой на руках, а рядом сидит их 4-летний сын Ваган.

Имени малышки пара не раскрывала, судя по фото ей несколько месяцев.

У Евгения Петросяна есть старшая дочь от первого брака Викторина, которая на данный момент проживает в США. Ей 55 лет.

Татьяна Брухунова пятая жена юмориста, пара официально оформила отношения в декабре 2019 года.