78-летний юморист Евгений Петросян стал отцом
- Азия и мир, общество
- 14:15, 13 марта 2024
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CentralAsia (CA) - 78-летний юморист Евгений Петросян в третий раз стал отцом — у него родилась дочка. О пополнении в семье рассказала его 35-летняя жена Татьяна Брухунова в социальных сетях.
Брухунова опубликовала снимок на своей странице 13 марта и подписала: «Мои счастливые 35». На кадре Петросян, Брухунова с малышкой на руках, а рядом сидит их 4-летний сын Ваган.
Имени малышки пара не раскрывала, судя по фото ей несколько месяцев.
У Евгения Петросяна есть старшая дочь от первого брака Викторина, которая на данный момент проживает в США. Ей 55 лет.
Татьяна Брухунова пятая жена юмориста, пара официально оформила отношения в декабре 2019 года.
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