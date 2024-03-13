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Сильные осадки сохранятся в Казахстане до конца недели

CentralAsia (KZ) -  На территории Казахстана 14-16 марта с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, сообщает «Казгидромет».

Сильные осадки в виде дождя и снега ожидаются 14 марта в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях и в области Жетысу, сутки 15 марта в области Жетысу, а ночью 15 марта в Алматинской области прогнозируется сильный снег. Также по республике ожидается усиление ветра, туман, гололед, на севере, востоке и в центре – низовая метель.

При этом на большей части страны температура воздуха постепенно повысится: днем 16 марта в южной половине Казахстана до +5+13 градусов, в северной половине до 0+5.

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