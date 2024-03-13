Мирзиёев поручил обеспечить жильем 20 тысяч семей с низким доходом за счет льготной ипотеки

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев

CentralAsia (UZ) - В текущем году правительство Узбекистана выделит на финансирование ипотеки 22,5 трлн сумов ($1,8 млрд). Меры поддержки позволят предоставить льготные кредиты на покупку квартир для 20 тысяч семей с низким доходом. Такие цифры озвучил президент страны Шавкат Мирзиёев на совещании, посвященном вопросам жилищного строительства, передает его пресс-служба.

Из общей суммы финансирования в размере 22,5 трлн сумов, направленной из различных источников, 10 трлн ($797 млн) уйдет на сами кредиты, еще 2,3 трлн ($183,3 млн) — на покрытие первоначального взноса и процентов для малоимущих узбекистанцев.

Президент анонсировал отмену требования страховать жилье, передаваемое под залог. Действие программы по улучшению жилищных условий продлят. Сотрудники махаллинского комитета (орган самоуправления граждан) составят рекомендации, на основании которых отдельным семьям банки предоставят кредиты на строительство и ремонт домов. Максимум выдадут 120 млн сумов ($9,5 тысячи), причем 15 процентных пунктов, а также до 6 п.п. годовой ставки будут покрываться из бюджета.

Как добавил президент, важную роль в этом процессе играет Компания по рефинансированию ипотеки, которая за последние три года нарастила кредитный портфель до 3 трлн сумов ($239 млн). Теперь же перед структурой поставлена задача увеличить уставной капитал до $100 млн и расширить объем иностранных инвестиций.

При этом власти окажут помощь и строительным организациям. На эти нужды выделят 500 млрд сумов (около $40 млн), которые будут выдавать в виде кредитов на срок до 18 месяцев с годовой ставкой 16% и годичным льготным периодом.

С текущего года к возведению пятиэтажных домов допустят подрядчиков с рейтингом «удовлетворительно», к строительству девятиэтажек — «средне-удовлетворительно». Такой подход позволит привлечь в эту сферу бизнеса еще порядка двух тысяч компаний, пояснили в пресс-службе президента Узбекистана.

В строительстве вводится «зеленый» стандарт. Организациям, которые соответствуют экологическим требованиям, государство начнет предоставлять кредиты со ставкой на процентный пункт ниже, то есть под 15% годовых.

Для обеспечения поручительства по кредитам и частичной компенсации расходов подрядчиков по процентам Компании по развитию предпринимательства выделили 200 млрд сумов ($16 млн). При этом еще на один год продлены таможенные льготы по импорту спецтехники, используемой при строительстве жилья.

На совещании были также рассмотрены вопросы возведения массивов «Янги Узбекистон» («Новый Узбекистан»). Подчеркивалось, что начаты работы по 38 таким объектам, в планах на 2024 год — еще 17.

Мирзиёев раскритиковал власти Сурхандарьинской, Андижанской, Ташкентской, Самаркандской, Сырдарьинской областей, где наблюдается задержка по срокам сдачи массивов в эксплуатацию. Глава государства поручил ускорить процесс, при этом обращая внимание на качество и снижение себестоимости квартир.

Всего же в текущем году в Узбекистане планируется построить 100 тысяч единиц жилья.

В рамках совещания были подведены итоги действия ипотечной программы, которую четыре года назад перевели на рыночные принципы. По данным властей, за это время из всех источников на реализацию проекта направили 100 трлн сумов (почти $8 млрд), за счет чего в регионах возвели шесть тысяч многоквартирных домов — в новостройки въехали порядка 250 тысяч семей. Причем 45 тысяч из них, не обладающие высокими доходами, получили субсидии в совокупном размере 2,4 трлн сумов (свыше $191 млн), которые пошли на первоначальный взнос и проценты.

В 2023 году в республике построили 85 тысяч единиц жилья, что в полтора раза больше показателя предыдущего года. А банки в общей сложности выдали населению ипотечных кредитов на сумму 17 трлн сумов ($1,3 млрд).

По данным издания Spot.uz, в Узбекистане выдают два вида ипотеки: обычную и по госпрограмме. Во втором случае на эти средства можно купить квартиру только в новостройках, уже сданных в эксплуатацию. При этом ставка варьируется в пределах 16,5-18% годовых, банки предоставляют деньги на 20 лет с шестимесячным льготным периодом.

Ставки по обычной ипотеке составляют от 21% до 28%, поднявшись за год на несколько пунктов. Срок кредита — 5-20 лет, при этом лишь некоторые финансовые организации устанавливают льготный период до двух лет.