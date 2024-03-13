В ресторане Астаны бывший министр до смерти избил жену: В Генпрокуратуре ответили на опасения по подкупу присяжных

CentralAsia (KZ) - Заместитель генпрокурора Казахстана Асет Чиндалиев прокомментировал опасения казахстанцев, что присяжных по делу экс-министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве его гражданской супруги Салтанат Нукеновой, могут подкупить, передает informburo.kz.

«По Бишимбаеву будет объективный суд. Объективный. Суд идёт, в открытом процессе идёт. Всё будет объективно», – сказал Чиндалиев в кулуарах мажилиса.

Журналисты уточнили, кто может гарантировать объективность присяжных заседателей.

«Есть ответственность, если присяжные будут заинтересованы. Есть даже возможность, если такие факты выявятся, коллегию присяжных распустить», – подчеркнул замгенпрокурора.

По его словам, Куандыка Бишимбаева «никто не защищает». Каждого подсудимого проводят в зал суда под конвоем.

Чиндалиев также прокомментировал недовольство журналистов тем, что их не пускают в зал заседания во время процесса по делу Бишимбаева. Замгенпрокурора отметил, что «в суде должен быть обеспечен порядок», поскольку это «не какое-то ток-шоу или телешоу».

12 марта суд одобрил ходатайство стороны Куандыка Бишимбаева о проведении процесса с участием присяжных. Главное судебное разбирательство состоится 27 марта.

Куандыка Бишимбаева обвиняют по статьям:

п. 5, ч. 2 ст. 99 УК РК («Убийство, совершенное с особой жестокостью»);

п. 1, ч. 2 ст. 110 УК РК («Истязание»);

ч.2 ст. 14 УК РК («Опасный рецидив преступления»).

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