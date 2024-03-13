МИД Афганистана: Узбекистан за использование соседом Амударьи и готов оказать помощь

Кош Тепа

CentralAsia (CA) - Узбекистан заинтересован в использовании Афганистаном потенциала Амударьи и готов оказать техническую помощь для проекта канала Кош-Тепа и современных ирригационных систем. Об этом, как сообщает афганский МИД, заявил на переговорах 12 марта министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов.

С афганской стороны во встрече принял участие заместитель премьер-министра по экономическим вопросам мулла Абдул Гани Барадар Ахунд.

В ходе встречи с представительной узбекской делегацией во главе с Саидовым были обсуждены вопросы политического, экономического и торгового сотрудничества, а также региональных связей.

«Обсуждая управление водными ресурсами и развитие сельского хозяйства, мулла Абдул Гани Барадар Ахунд упомянул канал Кош-Тепа на севере Афганистана, давнее стремление афганского народа, которому мешают затяжные конфликты и нестабильность. Он выступал за справедливое использование реки, как и в других странах бассейна реки Амударья, отмечая, что с восстановлением Исламского Эмирата начался прогресс на этом канале, обеспечивая права афганцев, не вызывая беспокойства соседних стран», - отмечается в сообщении МИД Афганистана.

Здесь также говорится, что Узбекистан пообещал оказать поддержку афганским транзитным и электроэнергетическим проектам, а также инвестировать в производство электроэнергии на основе угля.

Мулла Барадар в ходе переговоров подчеркнул необходимость регионального сотрудничества, особенно с Узбекистаном, повышения уровня транзита через Афганистан и Узбекистан, развития торговых отношений, расширения железнодорожной сети, инвестиций в Афганистан, решения транспортных и таможенных проблем, а также поддержки афганцев, проживающих в Узбекистане.

О том, что в ходе визита в Афганистан и переговоров особое внимание было уделено активизации экономических связей, созданию максимально благоприятных условий для эффективного взаимодействия между бизнес-сообществами двух стран, отмечает в своем сообщении и сам глава МИД Узбекистана.

«У нас богатая и общая история, общие традиции и будущее. Существует много направлений, которые мы можем использовать совместно», - пишет Бахтиёр Саидов.