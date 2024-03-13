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Кремль будет прояснять ситуацию по Армении и ОДКБ после заявления Пашиняна
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) -  В Кремле слышали заявления премьера Армении Никола Пашиняна о готовности выйти из ОДКБ, если члены организации не выполнят свои обязательства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Москва будет прояснять ситуацию.

«Нам нужны контакты и в рамках ОДКБ, и на двустороннем уровне с нашими армянскими партнерами. Будем прояснять и разговаривать в русле тех заявлений, которые сделал господин премьер-министр»,— сказал Песков радио «Маяк».

Представитель Кремля назвал неуместным вопрос о том, как в ОДКБ относятся к таким заявлениям Пашиняна. По мнению Пескова, с этим вопросом нужно обращаться в ОДКБ. Так же он отреагировал на вопрос о том, станет ли эта ситуация поводом для внеочередного саммита организации, но отметил, что «в рамках ОДКБ предстоит определенная работа».

В феврале Никол Пашинян заявил о заморозке участия Армении в ОДКБ. После этого Ереван уведомил Москву, что российским пограничникам следует прекратить работу в ереванском аэропорту Звартноц. Накануне, 12 марта, Пашинян допустил выход из ОДКБ, если Ереван не устроит видение партнеров по организации в вопросе, где находится суверенная территории Армении и где зона ответственности ОДКБ.

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