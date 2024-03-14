Спикер Монголии Занданшатар нанес визит вежливости президенту Венгрии

// sandorpalota.hu

CentralAsia (MNG) - Председатель Великого Государственного Хурала Монголии Занданшатар Гомбожав совершил официальный визит в Венгрию по приглашению Спикера Национального Собрания Венгрии Ласло Кёвера.

В ходе визита 7 марта 2024 года председатель Занданшатар нанес визит вежливости президенту Венгрии Тамашу Сулёку.

Тамаш Сулёк, имеющий опыт работы в частных юридических фирмах и работающий в Конституционном суде с 2016 года, сначала в качестве члена, а затем в качестве заместителя председателя, вступил в должность председателя Конституционного суда в 2016 году. Тамаш Сулёк, выдвинутый партией Фидес, занял должность председателя Конституционного суда. принял присягу 26 февраля 2024 г. и официально вступил в должность президента 5 марта 2024 г.

Г-н Занданшатар был тепло принят президентом Тамашом Суликом, что стало первым почетным гостем президента после вступления в должность.

// sandorpalota.h

На встречеЗанданшатар Гомбожав выразил благодарность Президенту Тамашу Сулёку за то, что он нашел время для встречи, и передал искренние поздравления Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа с назначением.

Венгрия является одним из самых надежных партнеров Монголии в Европе, а расширение отношений и сотрудничества во всех областях между двумя странами является приоритетом внешней политики Монголии. Монголия и Венгрия установили дипломатические отношения 28 апреля 1950 года, поддерживают дружественные отношения и сотрудничество.

«Мы рады отметить давние дружественные отношения и сотрудничество двух стран. Есть поговорка: «Друг в нужде — настоящий друг». Мы выражаем глубокую признательность правительству Венгрии за пожертвование Монголии столь необходимого медицинского оборудования, которое поможет нам преодолеть проблемы, вызванные пандемией COVID-19», - сказал г-н Занданшатар.

Дружба и взаимоуважительные отношения между Венгрией и Монголией уходят корнями глубоко в прошлое. Венгрия продолжает выступать в качестве моста между Азией и Европой. В этом контексте, среди прочего, они обсудили подписанное в прошлом году соглашение Stipendium Hungaricum на 2024-2026 годы, согласно которому Венгрия будет предлагать Монголии 200 стипендиальных мест каждый год, а Монголия будет предоставлять стипендии 10 венгерским студентам. Наши прекрасные образовательные и культурные отношения укрепляются курсами монгольского языка в ELTE и обучением венгерскому языку в Национальном университете Монголии. Кроме того, отрадно, что благодаря соглашениям о побратимстве городов венгерские и монгольские муниципалитеты могут напрямую расширять свои отношения.

Венгрия установила дипломатические отношения с Монголией в 1950 году. Посольство Монголии в Будапеште открылось в 1957 году, а посольство Венгрии в Улан-Баторе вновь открылось в 2015 году. Помимо Венгрии, шесть государств-членов ЕС (Болгария, Чехия, Франция, Польша, Италия и Германия) имеют постоянное представительство в Монголии.

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