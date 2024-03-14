Подписано соглашение о международном автомобильном сообщении между Монголией и Словакией

CentralAsia (MNG) - 8 марта 2024 года в Братиславе, Словакия, Министр дорожно-транспортного развития Монголии Бямбацогт Сандаг и Госсекретарь Министерства транспорта Словацкой Республики Дениса Жилакова подписали Соглашение о международном автомобильном сообщении между двумя странами. Об этом сообщает Монцамэ.

Стороны подчеркнули важность расширения традиционных дружественных отношений между двумя странами посредством торгово-экономического и делового сотрудничества, и единогласно отметили, что подписанное соглашение будет способствовать расширению двустороннего торгово-экономического сотрудничества, диверсификации перевозок и откроет новые возможности для сотрудничества предпринимателей.

Министр Бямбацогт Сандаг сказал, что Правительство Монголии реализует долгосрочную политику в области модернизации пограничных переходов, транспорта и инфраструктуры в рамках “Новой политики восстановления” и подчеркнул: «Подписанное сегодня соглашение станет важным стимулом для быстрого и беспрепятственного выхода монгольского экспорта на европейский рынок, а также для выхода европейских компаний на рынки двух наших соседних стран через Монголию».

Словацкая сторона отметила, что уделяет особое внимание увеличению пропускной способности автомобильных и железных дорог, реализует новые проекты автомагистралей посредством государственно-частного партнёрства. В связи с этим, выразила готовность поделиться своим опытом в этой области.

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