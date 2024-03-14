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В Монголии 18,8% населения страдают ожирением

CentralAsia (MNG) -  За 30 лет в Монголии число людей с избыточным весом и ожирением резко возросло.

В настоящее время 30,9% населения имеют избыточный вес, а 18,8% страдают ожирением. Как следствие, ежедневно растет число заболеваний, вызванных лишним весом.

Средний вес монгольского мужчины составляет 71,9 кг, а средний вес женщины — 65,3 кг. Если сравнить с китайцами, то их показатели составляют 69,6 кг и 59 кг соответственно. От избыточного веса в КНР страдают 34,3% мужчин и 16,4% женщин в возрасте старше 18 лет. Что касается Японии, то средний вес мужчины в этой стране составляет 64,0 кг, а женщины - 52.7 кг.

В Министерстве здравоохранения Монголии сообщили, что для предотвращения избыточного веса и ожирения, которые являются проблемой общественного здравоохранения, гражданам необходимо вести правильный образ жизни.

источник: middleasiannews.com

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