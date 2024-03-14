Япония профинансирует реконструкцию детского дворца аймака Ховд

CentralAsia (MNG) - Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Монголии г-н Игавахара Масару и губернатор аймака Ховд г-жа Болормаа Энхбат виртуально подписали Соглашение о грантовой помощи на проект реконструкции Детского дворца аймака в рамках грантовой помощи проектам обеспечить общественную безопасность на низовом уровне японского правительства.

В своей речи посол Игавахара Масару выразил уверенность, что благодаря успешному завершению проекта дети будут участвовать во внеклассных мероприятиях в центре, создавая здоровую и благоприятную учебную среду.

Также губернатор аймака Ховд г-жа Болормаа отметила: «Мы выражаем благодарность Грантовой помощи для проектов по обеспечению безопасности населения на низовом уровне и народу Японии за их многолетнюю поддержку. Поэтому мы искренне рады, что в 2024 году Детский дворец будет отремонтирован, получив обозначение как «Год поддержки детей и человеческого развития», уделяя особое внимание развитию, безопасности, образованию и здоровью детей».

Проект реконструкции включает в себя:

Ремонт крыши и наружного фасада;

Обновление интерьера путем замены потолков, дверей и полов;

Улучшение систем отопления и вентиляции;

Модернизация радиаторов для повышения эффективности;

Ремонт санузлов.

Проект улучшит гигиеническую и учебную среду в центре, позволяя детям аймака расти в здоровой и безопасной среде.

Правительство Японии реализует Грантовую помощь для проектов по обеспечению безопасности населения на низовом уровне в Монголии в течение 34 лет, с 1990 года. Проект реконструкции Детского дворца является 602-м проектом в Монголии, финансируемым в рамках Грантовой помощи, и 22-м в аймаке Ховд. Максимальный лимит финансирования для этого проекта составляет 201 476 долларов США.

источник: middleasiannews.com

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