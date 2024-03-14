Выставки «Made in Mongolia» пройдут в 4 странах

CentralAsia (MNG) - 12 марта исполнительный орган правительства, Департамент малого и среднего предпринимательства (МСП), объявил о торговых ярмарках, которые в 2024 году пройдут за рубежом из Монголии.

Это включает:

Выставка «Made in Mongolia-2024» в Австралии 1-10 июля;

Дни торговли, инвестиций, культуры и туризма Монголии или «Mongolian Day-2024» пройдут в Торонто (Канада) и Нью-Йорке (США) 26 сентября и 5 октября;

Выставка «Mongolian Trade Days-2024» в странах Европы в сентябре-октябре;

Участия в международной выставке в Шанхае, Китай, в ноябре;

Выставка «Made in Mongolia-2024» вновь пройдет в октябре в Южной Корее.

Глава департамента МСП Эрдэнэсайхан Ядамсурэн также сообщил, что монгольские предприниматели и производители планируют принять участие в Фестивале Весны в Японии и Осеннем фестивале в Осаке.

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