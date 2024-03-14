В Монголии депутата и экс-главу офиса президента оштрафовали на $12 тыс.

CentralAsia (MNG) - Председатель комитета по безопасности и внешней политике парламента Монголии Энх-Амгалан Бямбасурэн и бывший руководитель администрации президента Энхболд Зандаахуу лишены права занимать государственные должности на пять лет и оштрафованы на 40 млн тугриков (около $12 тыс.) каждый за злоупотребления служебным положением. Об этом сообщил суд первой инстанции по уголовным делам столичного района Сухбаатар.

"Действующий парламентарий Энх-Амгалан Бямбасурэн, возглавляющий комитет по безопасности и внешней политике, и бывший глава администрации президента Монголии Энхболд Зандаахуу не смогут занимать государственные должности пять лет. Они осуждены за злоупотребление властью и служебным положением и выплатят штраф в размере 40 млн тугриков каждый", - говорится в постановлении суда.

По его информации, Энхболд Зандаахуу, возглавляя администрацию президента Монголии с 2017 по 2020 год, использовал свое служебное положение для оказания влияния на Энх-Амгалана Бямбасурэн, занимавшего должность министра дорожно-транспортного развития с 2019 по 2020 год. Агентство по борьбе с коррупцией установило, что министр способствовал предоставлению преимуществ фирме, связанной с руководителем президентской администрации.

Уголовное дело передали в прокуратуру в апреле 2023 года. Прокуратура требовала лишить обвиняемых свободы на срок два года каждого и запретить занимать госдолжности в течение пяти лет. Энхболд Зандаахуу после оглашения приговора в среду сообщил о решении опротестовать его в течение 14 дней.

Чем известен Энхболд Зандаахуу

С 2012 по 2016 год Зандаахуугийн Энхболд был председателем Великого государственного хурала (парламент). В 2017 году возглавил администрацию президента Монголии, которым был избран Халтмаагийн Баттулга (2017-2021). В 2020 году объявил о своей отставке для подготовки к парламентским выборам и стал старшим советником лидера Демократической партии.

В декабре 2022 года агентство по борьбе с коррупцией сообщило, что бывший экс-президент Халтмаагийн Баттулга и ряд высокопоставленных политиков, в том числе Зандаахуугийн Энхболд, могут быть причастны к масштабным хищениям предназначенного для экспорта угля на государственных месторождениях.

источник: ТАСС

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