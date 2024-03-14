Инфляция в Монголии достигла 7% в феврале 2024 года

CentralAsia (MNG) - Инфляция в Монголии в феврале 2024 года достигла 7 проц. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в среду сообщили местные СМИ со ссылкой на данные Национального статистического комитета страны.

На данный показатель напрямую повлиял рост цен на продовольственные товары, безалкогольные напитки и минеральную воду на 10,3%, на лекарственные препараты и медицинские услуги — на 7,6%, на одежду, текстиль и обувь — на 6,1% и на мебель, бытовую технику и электронику — на 6%, говорится в официальном сообщении.

По сообщению Центрального банка /ЦБ/ Монголии, в январе 2024 года годовая инфляция в Монголии составила 7,6%. При этом в столице Улан-Баторе, в котором проживает более половины населения страны, этот показатель достиг 8,2%.

Ожидается, что ВВП Монголии в 2024 году вырастет на 7%, экспорт угля достигнет 60 млн тонн, а годовая инфляция составит 8,5%.

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