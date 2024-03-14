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Беларусь и Монголия стремятся к более тесным связям в сельском хозяйстве

CentralAsia (MNG) -  Беларусь и Монголия планируют развивать сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Об этом сообщили BelTA в пресс-службе Минсельхозпрода.

В рамках визита белорусской делегации в Монголию состоялась встреча заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Вадима Шагойко с министром продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Болорчулууном Хаянгаа.

«Во время встречи обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества, в частности, участие белорусской стороны в строительстве и реконструкции молочно-товарных ферм на территории Монголии, обучение и переподготовка монгольских специалистов в белорусских аграрных вузах, поставки ветеринарных препаратов в Монголию, поставки белорусского семенного картофеля и семян других сельскохозяйственных культур», — отметили в пресс-службе Минсельхозпрода.

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