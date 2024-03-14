Политические партии представят свою платформу до 25 марта

CentralAsia (MNG) - График парламентских выборов 2024 года в Монголии был утвержден 10 января. По информации, распространенной Генеральной избирательной комиссией, подготовка выборов продолжается согласно графику.

Среди них самой популярной темой является план действий партий-кандидатов. Партии-кандидаты должны представить свою платформу в Высший контрольный орган для заключения до 25 марта.

Независимые кандидаты должны представить свою платформу до 25 апреля.

При наличии аудиторского заключения о недостаточности повестки дня партии, коалиции или независимого кандидата повторная подача заявления возможна в течение пяти дней. После этого Высший контрольный орган вынесет заключение не позднее, чем за 60 дней до голосования.

Местоположение рекламных щитов также будет определено до 29 апреля.

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