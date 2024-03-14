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Ким Чен Ын протестировал новый танк. Фото

CentralAsia (CA) -  Лидер КНДР Ким Чен Ын протестировал боевую машину нового типа на соревнованиях танковых экипажей, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Вместе с главой государства соревнования посетили министр обороны Кан Сун Нам и начальник Генштаба Корейской народной армии Ли Ён Гиль.

«После смотра танковых экипажей товарищ Ким Чен Ын лично сел в линейный танк нового типа и, крепко держась за штурвал, водил танк»,— говорится в сообщении ЦТАК. В нем отмечается, что Ким Чен Ын «выразил удовлетворенность» боеспособностью танка, а также оценил его маневренность и мощность.

В результате соревнований танковых экипажей победу одержала 105-ая гвардейская танковая дивизия Сеула Рю Кёнсу. Ким Чен Ын поздравил победителей с достигнутым результатам и отметил высокую военную подготовку танкистов.

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