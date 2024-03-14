Главком ВСУ Сырский заявил о сложной обстановке на восточном направлении

Александр Сырский

CentralAsia (CA) - Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что посетил район вблизи активных боевых действий, где существует угроза продвижения ВС РФ. По его словам, обстановка на восточном направлении остается сложной.

«После подробного анализа и оценки ситуации совместно с командирами и офицерами штаба были приняты все необходимые решения по усилению резервов, боеприпасов, оружия РЭБ указанных воинских частей»,— говорится в Telegram-канале Александра Сырского.

Он подчеркнул, что в дальнейшем это обеспечит устойчивость обороны ВСУ на этом участке фронта.

Главком ВСУ отметил, что основные усилия российских военных сосредоточены в районах населенных пунктов Терны, Ивановское, Бердычи, Тоненькое, Вербовое и Работино. При этом активность на других участках фронта, по его словам, «значительно снизилась».