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Муфтий Таджикистана попросил торговцев не повышать цены во время Рамазана
Саидмукаррам Абдулкодирзода
Саидмукаррам Абдулкодирзода

CentralAsia (TJ) -  Глава Совета улемов Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода, попросил торговцев не повышать цены на продукты питания во время Рамазана, а снизить их.

«Дин ва чомеа» («Религия и общество»), официальное издание Комитета по делам религии, упорядочению национальных традиций, торжеств и обрядов страны, со ссылкой на слова муфтия страны, написало, что «искусственное повышение рыночных цен с целью получения большей прибыли является худшим поступком, который осуждается в Исламе».

Абдулкодирзода подчеркнул, что искусственное повышение цен в Рамазан, не принесет торговцам «ничего, кроме беспокойства, неудач и переживаний».

«У нас нет недостатка в масле, муке, фруктах, все склады полны. Искусственное повышение цены на товары первой необходимости и другие продукты, злоупотребление благословенным месяцем Рамазан – это огромный грех, последствия которого также будут неприятными», – заявил муфтий Таджикистана.

Он призвал всех торговцев и тех, кто работает на рынке и в магазинах, каждый день заниматься благотворительностью в этот благословенный месяц, не повышать цены, а снижать их.

«Потому что ни один труд не остается без вознаграждения, и если этот труд делается с благими намерениями, он приносит хорошее вознаграждение», - сказал Абдулкодирзода.

Как пишет «Азия Плюс», предыдущие годы муфтий также просил торговцев не повышать цены на продукты питания в месяц Рамазан. Однако, этот призыв остается не услышанным торговцами.

Жители Таджикистана каждый год жалуются на подорожание продуктов в месяц Рамазан. Они всегда выражают обеспокоенность тем, что некоторые торговцы используют этот месяц для повышения цен на товары, а после Рамазана эти цены практически не снижаются.

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