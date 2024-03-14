Палата представителей США одобрила законопроект о запрете TikTok

CentralAsia (CA) - В палате представителей (нижняя палата) США одобрили законопроект, который позволит запретить использование соцсети TikTok в стране, если она не будет выделена из владеющей ей китайской компании ByteDance, сообщает CNN.

Законопроект предоставит компании ByteDance около пяти месяцев на продажу TikTok. Если этого не будет сделано, то магазины приложений должны будут убрать TikTok у себя из загрузок. При этом те, у кого установлено приложение, смогут продолжать им пользоваться, но оно не будет обновляться, отмечает «Би-би-си».

В палате представителей считают, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности, поскольку китайское правительство может вынудить компанию ByteDance передавать ему данные американских пользователей приложения.

В поддержку инициативы проголосовали 352 законодателей, против — 65, в числе которых были 50 представителей Демократической партии и 15 представителей Республиканской партии.

Теперь документ направят в сенат (верхняя палата) конгресса. Если его одобрят, то отправят на подпись президенту США Джо Байдену. По информации CNN, он поддерживает законопроект.

В TikTok заявили, что процесс голосования в палате представителей был секретным и выразили надежду, что сенат США, который должен одобрить законопроект вслед за палатой представителей, «рассмотрит факты, прислушается к своим избирателям и осознает влияние на экономику». В компании утверждают, что приложением пользуются семь миллионов малых предприятий и 170 миллионов американцев.