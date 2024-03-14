Крупнейшие заводы Африки по производству какао перестали работать. Цены на шоколад взлетят во всём мире, - Reuters

CentralAsia (CA) - Крупнейшие какао-заводы в Кот-д'Ивуаре и Гане остановили или сократили переработку, потому что не могут позволить себе приобрести какао-бобы, из которых изготавливают шоколад. В связи с этим ожидается, что цены на шоколад во всём мире взлетят, сообщает Reuters.

В этих двух африканских странах производят почти 60% мирового какао. Производители шоколада уже повысили цены для заказчиков после трёх лет неурожая какао, а теперь ожидается ещё и четвёртый год. Кроме того, ожидается, что в ближайшее время в Кот-д'Ивуаре могут закрыться ещё несколько крупных государственных заводов по переработке какао.

В Гане, занимающей второе место по производству какао, почти все восемь предприятий, включая государственную компанию Cocoa Processing Company (CPC), неоднократно приостанавливали работу на несколько недель с начала какао-сезона в октябре.

В CPC заявили, что из-за нехватки какао-бобов предприятие работает лишь на 20% мощности.

Рост цен разрушил давно отлаженный механизм мировой торговли какао, с помощью которого фермеры продают какао-бобы местным дилерам, а те, в свою очередь, продают их перерабатывающим заводам или мировым трейдерам.

Эти трейдеры затем продают какао-бобы или какао-продукты – масло, порошок и какао-ликер – мировым шоколадным гигантам, таким как Nestle, Hershey и Mondelez.

В обычное время рынок жестко регулируется: трейдеры и переработчики покупают бобы у местных дилеров заранее на год вперед по заранее согласованным ценам. Местные регуляторы устанавливают более низкие закупочные цены, по которым фермеры могут продавать бобы.

Однако во времена дефицита, как в этом году, система дает сбой – местные дилеры часто платят фермерам прибавку к закупочной цене, чтобы обезопасить себя от потери бобов.

Затем дилеры продают бобы на спотовом рынке по более высоким ценам вместо того, чтобы поставлять их по предварительно согласованным ценам.

Поскольку мировые трейдеры спешат приобрести эти бобы любой ценой, чтобы выполнить свои обязательства перед шоколадными фирмами, местные переработчики часто остаются без бобов.

Власти Кот-д'Ивуара и Ганы обычно пытаются защитить местные плантации, предоставляя им дешевые кредиты или ограничивая объем бобов, которые могут приобрести мировые трейдеры.

Однако в этом году фабрики не получают какао, которое они предварительно заказали, и не могут позволить себе покупать его по более высоким спотовым ценам.

Международная организация по какао (ICCO) ожидает, что мировое производство какао в этом сезоне снизится на 10,9% до 4,45 млн метрических тонн. По данным ICCO, из-за несоответствия спроса и предложения дефицит на рынке в этом сезоне составит 374 тысяч тонн по сравнению с 74 тысячами тонн в прошлом сезоне. Это означает, что переработчики и шоколадные компании будут вынуждены использовать запасы какао, чтобы полностью покрыть свои потребности. ICCO ожидает, что к концу сезона мировые запасы какао упадут до самого низкого уровня за последние 45 лет. Такой дефицит на рынке не наблюдался с конца 1960-х годов.