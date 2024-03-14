В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 3,3

CentralAsia (UZ) - 14 марта в 9:49 (по местному времени) на территории Кувинского района Ферганской области Узбекистана произошло землетрясение, сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС РУз.

Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 3,3. Глубина — 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 262 км в юго-восточном направлении.

На окраине Кувинского района и граничащем с ним Мархаматском районе Андижанской области подземные толчки ощущались с силой 2−3 балла, в других районах Андижанской и Ферганской областей — 2 балла.