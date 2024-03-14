Европарламент принял резолюцию о вопросе заявки Армении на членство в ЕС

CentralAsia (CA) - Европарламент принял резолюцию о необходимости тесных связей между Евросоюзом и Арменией, а также о мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном, передает Armenpress.am. За принятие документа проголосовали 504 депутата, против — 4, воздержались — 32.

В резолюции указана позиция Европарламента, согласно которой отношения ЕС с Арменией могут измениться, если страна будет заинтересована в подаче заявки на статус кандидата в объединение. В принятой резолюции депутаты Европарламента призывают ЕС поддерживать Армению в расширении сотрудничества с объединением в том числе в сфере безопасности.

Резолюция также призывает Азербайджан вступить в диалог с армянами Нагорного Карабаха, «уважать их права и гарантировать их безопасность». Кроме того, в документе указывается, что Азербайджан должен «освободить всех жителей Нагорного Карабаха и Армении, которые остаются под стражей».

9 марта глава МИД Армении Арарат Мирзоян в эфире турецкого телеканала TRT World рассказал, что армянские власти активно обсуждают подачу заявки на вступление в ЕС. Он отметил, что пока «никто не может быть уверенным или предугадать» исход этого процесса. По словам Мирзояна, ЕС и США содействуют демократическим реформам в Армении. В декабре Арарат Мирзоян говорил, что у Еревана есть «европейские стремления». Министр отмечал, что Армения намерена «настолько сблизиться с ЕС, насколько ЕС сочтет это возможным».