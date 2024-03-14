В Казахстане владельцев ресторанов и кафе, где курят кальян, планируют штрафовать

CentralAsia (KZ) - В Казахстане планируют законодательно урегулировать ответственность предпринимателей, которые реализуют кальяны в своих заведениях. Об этом сообщила замдиректора департамента организации медицинской помощи Гульнар Сарсенбаева, передает informburo.kz.

«Есть запрет на потребление кальянов в общественных местах, но однако мы все знаем, что их потребляют в барах и ресторанах. В этой связи мы с депутатами мажилиса прорабатываем нормы КоАП РК в части усиления суммы штрафов за эту норму, а также введение новых норм. Сегодняшнее законодательство регулирует только применение мер в отношение самого потребителя, но нет нормы в отношении рестораторов, предпринимателей, которые допускают у себя на объекте потребление этих табачных изделий. Мы сейчас отрабатываем эти нормы, и по КоАП внесены предложения по усилению ответственности», – сказала Сарсенбаева в кулуарах сената.

На сегодня за нарушение по статье 441 КоАП РК – «Нарушение запрета потребления табачных изделий (кальяна) в общественных местах» грозит штраф в 15 МРП или 55 тысяч тенге ($122). За повторное совершение – 20 МРП или 73 тысячи тенге ($162).

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