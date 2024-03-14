Журналистов не пускают на суд бывшего министра Бишимбаева: Минкультуры Казахстана пытается решить вопрос

CentralAsia (KZ) - Министерство культуры и информации Казахстана принимает меры по обеспечению мест для журналистов во время слушания в суде над экс-министром национальной экономики Куандыком Бишимбаевым, об этом заявила министр Аида Балаева.

Она отметила, что министерство придерживается позиции недопущения ограничения прав журналистов и обеспечения свободного доступа к информации с последующим объективным освещением.

«В ходе вчерашнего судебного разбирательства в виду отсутствия специализированного пространства СМИ наблюдали за судебным процессом в отдельно отведённом судом помещении. Принимая во внимание возникшую ситуацию с наличием соответствующих мест, министерством по данному случаю совместно с заинтересованными государственными органами будет проведена работа по обеспечению мест для журналистов», – сообщила Аида Балаева.

Министр призывает СМИ при освещении судебного разбирательства учитывать ряд этических аспектов, верховенство права, беспристрастного правосудия и предостерегаться распространения ложной информации, вмешательства в деятельность суда.

11 марта в суде Астаны началось предварительное слушание по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Суд проходил в открытом режиме, но журналистов в зал заседания не допустили, а выделили им место в пресс-центре.

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