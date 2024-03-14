В Европе приняли первый в мире закон о регулировании систем на основе искусственного интеллекта

CentralAsia (CA) - Европарламент большинством голосов одобрил закон об искусственном интеллекте, который вводит четыре «категории риска» (низкая, средняя, высокая и неприемлемая) для систем, основанных на ИИ, и запрещает использование практик, нарушающих права граждан.

Так, закон запрещает системы биометрической идентификации, которые используют изображения лиц из интернета и записи камер видеонаблюдения для создания баз данных. Также запрещаются системы распознавания лиц в режиме реального времени, распознавание эмоций на рабочих местах и в школах, системы «социального рейтинга» и профилирования, а также системы, которые «манипулируют поведением человека» или используют его уязвимости.

Правоохранительным органам запрещается использовать системы биометрической идентификации за исключением особо оговоренных ситуаций (например, поиск пропавшего человека или террористическая угроза).

Для других систем на основе искусственного интеллекта с высоким уровнем риска в законе прописаны четкие правила — они должны быть прозрачными и обеспечивать человеческий контроль. Такие системы используются, например, в критически важной инфраструктуре, образовании, здравоохранении.

Системы искусственного интеллекта общего назначения должны соответствовать определенным требованиям прозрачности и соблюдать закон ЕС об авторском праве. Кроме того, искусственные или обработанные изображения должны быть четко промаркированы.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон назвал положения закона «первыми в мире всеобъемлющими правилами» ИИ. «Европа сейчас — мировой разработчик стандартов в области искусственного интеллекта», — написал Бретон.

В поддержку закона проголосовали 523 депутата, против — 46, еще 49 человек воздержались. Теперь он должен пройти окончательную юридическо-лингвистическую проверку, а затем его одобрит Совет Европы. Закон вступит в силу через 20 дней после его опубликования в официальном журнале ЕС, а полностью применяться начнет спустя два года.

Решение о регуляции искусственного интеллекта было принято еще в 2021 году. В мае 2023 года профильные комитеты Европарламента поддержали законопроект под названием AI Act, в июне за него проголосовали депутаты, а в декабре были согласованы главные положения закона.