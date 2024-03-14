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«Самрук-Қазына» начнет поэтапный отказ от кросс-субсидирования экономики

CentralAsia (KZ) -  Сегодня глава ФНБ «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов отчитался перед президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым об итогах работы фонда за 2023 год и планах по его дальнейшему реформированию.

Как сообщает NRG Мonitor, одним из важных вопросов был поэтапный отказ от кросс-субсидирования экономики компаниями фонда.

К сожалению нет данных за 2023 год, но в 2022 году прямые и скрытые субсидии портфельных компаний Фонда составили 1,2 трлн тенге (в 2023 году цифры должны быть больше).

По данным Всемирного банка общие субсидии экономики Казахстана составляют $12 млрд ежегодно (дешевый газ, уголь, нефтепродукты, электроэнергия, ЖД-перевозки и т.д.).

Реальность такова, что цены будут расти, но поэтапно. В Казахстане государственный бюджет дефицитный на протяжении 16 лет, который перекрывается за счет Нацфонда и «кредитов».

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