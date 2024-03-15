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ООН полностью поддерживает инициативу Монголии по созданию центра по правам человека

CentralAsia (MNG) -  ООН поддерживает предложение о создании Азиатско-Тихоокеанского учебного и исследовательского центра по правам человека в Монголии.

В рамках празднования 75-летия принятия Всеобщей декларации прав человека, на саммите «Права человека-75», организованном Верховным комиссаром ООН по правам человека 11-12 декабря 2023 года в Женеве, Швейцария Правительство Монголии пообещало поддержать и реализовать инициативу Национальной комиссии по правам человека «She for He».

Данная инициатива направлена на создание учебного и исследовательского центра по правам человека в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а именно в Монголии. Также целью инициативы «She for He» является обновление и утверждение «Национальной программы по правам человека-II».

«Эту инициативу приветствовали организации ООН в Монголии. ООН признает важность такого центра для продвижения и защиты прав человека в регионе. Мы надеемся, что он станет комплексным центром образования, исследований, пропаганды и мониторинга прав человека в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — заявил Тапан Мишра, Постоянный координатор ООН в Монголии.

источник: middleasiannews.com

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