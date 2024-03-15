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Эрмуун стал первым чемпионом мира по зимнему плаванию из Монголии

CentralAsia (MNG) -  Монгольские спортсмены, завоевавшие медали на «Чемпионате мира по зимнему плаванию», проходившем в Таллинне (Эстония) 4-9 марта, вернулись домой. Из них Эрмуун Алтантуяа возглавил пьедестал почета на «Чемпионате мира по зимнему плаванию – 2024».

На чемпионате мира по зимнему плаванию среди более 1500 спортсменов из 40 стран девятнадцатилетний спортсмен Баянголского районного центра подготовки водного спорта Эрмуун завоевал золотую медаль на дистанции 25 метров баттерфляем, серебро на дистанции 25 метров вольным стилем и бронзу на дистанции 50 метров вольным стилем. Эрмуун – студент второго курса экономического факультета Финансово-экономического университета.

Кроме того, Мөнх-Оргил Содбаяр завоевал две серебряные медали на дистанциях 25 и 50 метров брассом, продемонстрировав свое мастерство и скорость, а также продемонстрировав свой потенциал восходящего спортсмена. Мөнх-Оргил – ученик столичной средней школы №93, спортсмен Баянголского районного центра подготовки по водным видам спорта.

источник: middleasiannews.com

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