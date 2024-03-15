Правительство Южной Кореи окажет Монголии гумпомощь в размере $200 тыс.

CentralAsia (MNG) - В связи с тяжелым весенним сезоном в Монголии и тяжелым с дзудом годом министр иностранных дел г-жа Батцэцэг Батмөнх получила официальное письмо от своего коллеги Республики Корея Чо Тхэ Ёль.
В своем письме он выразил от себя и корейского народа большую обеспокоенность огромными потерями, вызванными стихийным бедствием, и объявил, что правительство Южной Кореи решило предоставить 200 000 долларов США в качестве помощи для преодоления трудностей и проблем этого стихийного бедствия – дзуд.
Правительство РК надеется, что гуманитарная помощь Монголии будет способствовать восстановлению пострадавших районов и поможет жителям этих районов быстро вернуться к своей повседневной жизни.
Пожертвования на помощь от правительства Южной Кореи будут доставлены через Красный Крест.
источник: middleasiannews.com