Кабмин РФ разрешил беспошлинный вывоз зерна в Монголию в виде гумпомощи

CentralAsia (MNG) - Правительство России разрешило в упрощенном порядке вывозить зерно в Монголию в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина РФ.

Необходимые указания уже даны таможенным и другим контролирующим органам. Как поясняют в правительстве РФ, это поможет монгольским животноводам, оказавшимся в тяжелом положении из-за экстремальной зимы, пережить последствия стихии.

Сильные холода и снегопады нанесли большой ущерб животноводческой отрасли Монголии. Из-за зимней бескормицы гибнет скот, тысячи животноводов оказались в крайне тяжелом положении.

«Для спасения сельскохозяйственных животных нужны корма. По поручению правительства России Бурятия направляет в Монголию груз гуманитарной помощи - более 420 зерновозов с 8,5 тыс. тонн зернофуража (кормовые пшеница и овес). Поставки будут обеспечены без уплаты таможенных пошлин и налогов», — рассказали в российском кабмине.

Там добавили, что кормовое зерно отличается высоким содержанием протеина и белка. Оно будет способствовать быстрому восстановлению состояния пострадавших от бескормицы сельскохозяйственных животных.

Как сообщил в Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов, у региона есть возможность оказать помощь Монголии: в прошлом году аграрии республики собрали рекордный урожай зерновых — 140,6 тыс. тонн, что на 20% превысило сбор за 2022 год. «В дружественной нам Монголии сегодня сложная ситуация с белым дзудом, аномально высокие снега, тяжелая зима привели к падежу скота от голода. <…> Нашим соседям, друзьям, братьям мы поставим кормовое зерно в качестве гуманитарной помощи, безвозмездно», — сказал Цыденов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения