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Алексей Оверчук провёл  встречу с вице-премьером – Министром экономики и развития Монголии Хурэлбаатаром

CentralAsia (MNG) -  Рассмотрен ход реализации совместных российско-монгольских проектов в различных отраслях экономического и гуманитарного сотрудничества.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук провёл рабочую встречу с Вице-премьером – Министром экономики и развития Монголии Хурэлбаатаром Чимэдом.

На переговорах подробно обсуждён ход реализации совместных российско-монгольских проектов в различных отраслях экономического и гуманитарного сотрудничества.

Особое внимание было уделено перспективам взаимодействия в транспортно-логистической, энергетической и промышленной сферах.

С обеих сторон выражено удовлетворение набранной в последнее время динамикой диалога правительств России и Монголии по всем тематикам двустороннего стратегического партнёрства, носящего всеобъемлющий характер и ориентированного на дальнейшее развитие.

Констатировано продвижение в решении многих вопросов торгово-экономической повестки, обсуждены новые проекты развития добрососедских партнёрских связей, включая межрегиональное сотрудничество.

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