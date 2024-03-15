ЕС выделил 500 000 евро на помощь семьям, пострадавшим от дзуда в Монголии

CentralAsia (MNG) - Европейский Союз выделил Монголии 500 000 евро (1,85 миллиарда тугриков) в ответ на нынешние суровые зимние условия.

Посол Европейского Союза в Монголии Аксель Никез вручила соглашение об оказании гуманитарной помощи премьер-министру Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай. Премьер-министр выразил благодарность от имени правительства Монголии и народа Монголии за поддержку ЕС Монголии в трудные и нуждающиеся времена.

Во время встречи посол Европейского Союза в Монголии г-жа Аксель Никез заявила: «Европейский Союз, как третий сосед Монголии, еще раз демонстрирует свою солидарность с народом Монголии в это трудное время. Мы верим, что наш вклад поможет пастухам восстановиться, повысить устойчивость и создать более устойчивую модель выпаса скота. Дзуд в Монголии в этом году также подтверждает необходимость принятия долгосрочных решительных мер по борьбе с последствиями изменения климата и снижению частоты стихийных бедствий. В этом году, когда ЕС и Монголия отмечают 35-летие дипломатических отношений, мы продолжим наше прочное партнерство и диалог с Правительством Монголии по всем этим важным вопросам».

В ходе встречи стороны обсудили возможности расширения торгово-экономического сотрудничества и подчеркнули важность эффективного празднования 35-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Европейским Союзом.

Недавние события включают подписание первого транша льготного кредита в размере 45 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и гранта в размере 9,4 миллиона евро от Европейского Союза для «Инвестиционной программы зеленого регионального развития аймаков и сомонов» (ASDIP) и Меморандума о взаимопонимании. по лесному хозяйству между ЕИБ и Министерством окружающей среды и туризма Монголии.

Продолжалось обсуждение текущих и будущих проектов и программ в рамках долгосрочной политики развития Монголии «Видение 2050», «Политики нового возрождения», «Глобальных ворот» ЕС и «Зеленого курса».

Европейский Союз окажет гуманитарную помощь через Общество Красного Креста Монголии (Монголын Улаан Загалмай Нийгэмлэг) 1850 остро нуждающимся семьям пастухов, предоставив им денежные средства, сено и пакеты с фуражом.

источник: middleasiannews.com

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