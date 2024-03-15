В России началось голосование на выборах президента

CentralAsia (CA) - В России началось голосование на выборах президента РФ. Первыми проголосуют жители Камчатского края, в котором уже открылись избирательные участки. Участки также открылись на Урале и в некоторых регионах Приволжья. Проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00 с 15 по 17 марта.

Центризбирком зарегистрировал четырех кандидатов в президенты: Николая Харитонова (КПРФ), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец).

К работе на выборах подготовлены больше 94 тыс. участков, изготовлено 113,6 млн избирательных бюллетеней. Проголосовать также можно будет с использованием системы дистанционного электронного голосования, если избиратель предварительно зарегистрировался в ней.

ЦИК объявит предварительные итоги голосования в первой половине дня 18 марта. Первые результаты комиссия начнет давать с 21:00 17 марта. С 25 февраля по 14 марта досрочное голосование на выборах президента прошло в отдаленных и труднодоступных местах, в том числе на полярных станциях и находящихся в плавании судах. С 1 марта досрочное голосование доступно в диппредставительствах РФ для россиян, находящихся за рубежом. Оно проходит на 288 избирательных участках в 144 странах.