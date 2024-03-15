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В Алматы выпало 15 см снега

CentralAsia (KZ) -  С 15:30 четверга и до 5:00 пятницы в Алматы выпало 15 см снега, сообщила пресс-служба акимата города.

По данным акимата, ночью было задействовано 367 единиц техники и 171 дорожный рабочий. С 20:30 четверга до 06:00 пятницы силами 16 колонн производилось сгребание снега в сопровождении патрульных машин дорожной полиции.

«По состоянию на 07:00 вывезено 520 кубометров снега. После утреннего часа пик вывоз снега будет продолжен», - отметили в акимате.

Еще 160 единиц малогабаритной техники производят уборку тротуаров и мест общего пользования. Ведется очистка заездов к социально значимым объектам, остановок общественного транспорта и надземных пешеходных переходов. С 08:00 вышло еще 394 единиц спецтехники, в том числе 145 пескоразбрасывателей, 169 тротуароуборочной техники, а также и 602 дорожных рабочих.

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