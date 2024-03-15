Внешний долг Монголии достиг $34,6 млрд к концу 2023 года

CentralAsia (MNG) - Внешний долг Монголии к концу 2023 года достиг 34,6 миллиарда долларов США, увеличившись на 3,7 процента по сравнению с предыдущим годом и на 1,7 процента по сравнению с предыдущим кварталом.

На этот рост в основном повлияло увеличение прямых инвестиций и межфирменных кредитов на 1,6 млрд долларов США, а также на 203,4 млрд долларов США сберегательных учреждений, помимо Центрального банка.

В Нацстаткоме сообщили, что внешний долг ЦБ снизился на 18 процентов, других секторов — на 1,6 процента, государственный долг — на 1 процент. В прошлом году около 43% внешнего долга Монголии составляли прямые инвестиции и межфирменные кредиты, 23% государственного долга и 5,2% долга Центрального банка.

В ближайшие годы будут произведены выплаты по облигациям типа Nomad, Century 1, 2. По оценкам Fitch Ratings, Монголия будет платить в среднем 975 миллионов долларов США в год за обслуживание внешнего долга в 2024-2027 годах.

Доходность наиболее активно торгуемых облигаций Nomad и Century 3 остается стабильной.

Если посмотреть на основные макропоказатели Монголии, то внешнеторговый баланс является прибыльным, а валютные резервы продолжают расти.

источник: middleasiannews.com

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