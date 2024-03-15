Дания начнёт призывать женщин на военную службу

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CentralAsia (CA) - Правительство Дании с 2026 года предлагает призывать на военную службу женщин в рамках реформы вооружённых сил, сообщается на сайте Минобороны.

«Мы перевооружаемся не потому, что хотим войны. Мы перевооружаемся потому, что хотим этого избежать», – заявила премьер-министр Метте Фредериксен.

По её словам, правительство хочет «полного равенства между полами», а также предлагает продлить продолжительность военной службы с четырёх до 11 месяцев.

В соответствии с планами оборонного ведомства, с 2026 года ежегодно будут призываться 5000 призывников, как мужчин, так и женщин.

Ещё в начале 2023 года министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заявлял, что датская армия не может реально защитить страну, и предложил призывать на срочную военную службу женщин.

В июне прошлого года подавляющее большинство в датском парламенте согласились с этим решением.

Нынешний министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен отметил, что ситуация с политикой безопасности в Европе становится всё более серьёзной.

«Более строгий призыв на военную службу, включая полное гендерное равенство, должен способствовать решению задач вооружённых сил, национальной мобилизации и комплектованию наших вооружённых сил», – сказал он.

Таким образом, Дания станет третьим государством в Европе после Норвегии и Швеции, где женщины обязаны проходить военную службу.

В соответствии с новой моделью 11-месячного призыва, призывники в течение пяти месяцев будут проходить базовую подготовку, а остальные шесть месяцев будут обучаться и служить на оперативной службе в армии, военно-воздушных силах и флоте.

На данный момент в Дании, население которой составляет чуть менее 6 млн человек, на военную службу могут быть призваны все физически здоровые мужчины старше 18 лет.

В 1998 году женщинам Дании впервые разрешили служить в армии, но на добровольной основе и на срок четыре месяца.