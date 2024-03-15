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В Монголии за два месяца от дзуда погибло 1,7 млн овец и 1,3 млн коз

CentralAsia (MNG) -  За первые два месяца 2024 года по всей стране погибло 3,5 миллиона животных, что на 2,9 миллиона животных больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По подсчетам специалистов, в стране этой зимой от дзуда погибло:

  • 1,7 млн овец,
  • 1,3 миллиона коз,
  • 332 тыс. КРС,
  • 183,5 тыс. лошадей,
  • 1,8 тыс. верблюдов

По данным Национального статистического комитета, на долю овец пришлось 49% от общего объема потерь скота, на коз – 36,1%.

Среди монгольских аймаков больше всего животных потерял аймак Сухбаатар. Здесь потери поголовья составили 1 млн животных или 26,4% по сравнению с началом года.

Белый и железный дзуд — стихийные бедствия, при которых домашний скот не способен найти корм под снегом, в результате чего большое количество животных погибает от голода и холода.

Дзуд по-кыргызски говорят - жут, по-казахски - зуд.

источник: middleasiannews.com

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