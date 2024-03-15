В Монголии за два месяца от дзуда погибло 1,7 млн овец и 1,3 млн коз

CentralAsia (MNG) - За первые два месяца 2024 года по всей стране погибло 3,5 миллиона животных, что на 2,9 миллиона животных больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По подсчетам специалистов, в стране этой зимой от дзуда погибло:
- 1,7 млн овец,
- 1,3 миллиона коз,
- 332 тыс. КРС,
- 183,5 тыс. лошадей,
- 1,8 тыс. верблюдов
По данным Национального статистического комитета, на долю овец пришлось 49% от общего объема потерь скота, на коз – 36,1%.
Среди монгольских аймаков больше всего животных потерял аймак Сухбаатар. Здесь потери поголовья составили 1 млн животных или 26,4% по сравнению с началом года.
Белый и железный дзуд — стихийные бедствия, при которых домашний скот не способен найти корм под снегом, в результате чего большое количество животных погибает от голода и холода.
Дзуд по-кыргызски говорят - жут, по-казахски - зуд.
источник: middleasiannews.com