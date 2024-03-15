Мирзиёев уволил руководство района, где «не чувствуется дыхание Нового Узбекистана»

CentralAsia (UZ) - На совещании в Сайхунабадском районе Сырдарьинской области президент Узбекистана объявил об отставке заместителя хокима (главы администрации) региона, хокима района и его заместителя. Причиной стала неспособность руководителей обеспечить занятость и повысить доходы жителей района.

«В Сайхунабаде не растет предпринимательство, не чувствуется дыхания Нового Узбекистана», — цитирует главу государства его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Кресла уволенных чиновников заняли «современные руководители», имена и фамилии не приводятся.

Президент заявил, что местные и республиканские чиновники не концентрировались на проблеме улучшения жизни населения Сайхунабада и ограничивались проведением собраний. Между тем в 19 махаллях (общинах) района проживают 83 тысячи человек, из них 2400 официально признаны безработными. Уровень бедности в районе составляет 14%. Доходы местного бюджета ограничены 27 млрд сумов ($2,1 млн), а расходы достигли 67 млрд сумов ($5,36 млн).

В прошлом году Сайхунабаду на развитие предпринимательства было выделено 120 млрд сумов ($9,6 млн), а предприниматели получили налоговых льгот на 85 млрд сумов ($6,8 млн). Однако это не сказалось на количестве рабочих мест и снижении уровня бедности. Число официальных рабочих мест в частном секторе выросло лишь на 968 единиц.

«Банки идут по легкому пути, выдавая кредиты постоянным клиентам и думая только об их возврате. А люди, которые хотят стать предпринимателями и создавать рабочие места, остаются в стороне, им не предлагают готовые кредитные пакеты», – подчеркнул Мирзиёев.

В результате в 2023 году объем производства в Сайхунабаде не увеличился. Чиновники давали предприятиям деньги на оборот и не заботились об увеличении производства.

Сегодня в районе на создание продукции стоимостью 1 млн сумов расходуется в среднем 126 киловатт-часов электроэнергии, что в два раза больше, чем в остальной части Сырдарьинской области. В 16 из 19 махаллей Сайхунабада нет производств, создающих высокую добавленную стоимость. При этом 16 зданий с готовой инфраструктурой пустуют из-за высокой стоимости, а пять объектов даже не выставлены на аукцион.

Президент обрисовал пути развития Сайхунабада через задействование возможностей приусадебных и домашних хозяйств. Он поставил перед властями района задачу повысить доходы 17 тысяч жителей посредством открытия малых производств и развития сферы услуг.

Между ответственными лицами района распределят все 19 махаллей и 794 улицы, для каждой чиновники должны разработать технико-экономическое обоснование по реализации проектов. На это Сайхунабад в 2024 году получит 200 млрд сумов ($16 млн).

Каждая махалля Сайхунабадского района получит по одному мини-трактору и четыре мотокультиватора.

Помощники хокима района разработают бизнес-планы для населения по принципу «с каждой сотки приусадебного участка — по 1−2 млн сумов дохода». В каждой махалле будет создан образцовый интенсивный сад.

В районе построят комплекс по хранению и переработке, рассчитанный на 2000 тонн продукции. Откроют компанию по поддержке экспорта, в уставный фонд которой будет направлен 1 млрд сумов ($80 тысяч). Она будет обеспечивать 4000 домохозяйств семенами урожайных сортов тыквы, маша, фасоли, розмарина, брокколи, тимьяна, закупать урожай и экспортировать его. Экспортерам, наладившим закупку продукции в махаллях, а также успешным предпринимателям будут выделяться гранты на сумму от 300 млн до 1 млрд сумов.

В последующем опыт Сайхунабадского района планируется распространить на всю страну.

«Новый Узбекистан — это государство, главной целью которого является обеспечение свободной, благоустроенной и благополучной жизни нашего многонационального народа. Это государство, развивающееся в строгом соответствии с общепризнанными нормами в области демократии, прав и свобод человека, опирающееся на принципы дружбы и сотрудничества с международным сообществом», — цитата из интервью Шавката Мирзиёева, опубликованного в августе 2021 года.