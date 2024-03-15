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Фото — Ташкент накрыло смогом

CentralAsia (UZ) -  После резкого похолодания и снегопада в Ташкенте утром в четверг к вечеру качество воздуха сильно ухудшилось. Утром в пятницу же жители наблюдали густой смог над некоторыми частями города, сообщает «Газета.uz».

В рейтинге IQAir столица Узбекистана снова была в мировых лидерах по загрязнению воздуха с индексом качества воздуха (AQI) в некоторых районах около 450 (опасный уровень).

Жители сообщали о запахе гари в воздухе ночью и утром. В квартирах и домах из-за похолодания упало давление газа.

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