Казахстанцы побили 13-летний рекорд по потреблению конины

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Казахстанцы побили 13-летний рекорд по потреблению конины в 2023 году, сообщает Data hub Первого кредитного бюро РК.

За последние три месяца 2023 года среднедушевое потребление мяса конины в Казахстане составило 1,97 кг, что представляет собой максимум за весь период доступной статистики в любой из кварталов с начала 2011 года.

Как отметили эксперты, для потребления конины характерна ярко выраженная сезонность. К IV кварталу 2022 года показатель вырос на 5%, а, например, к октябрю – декабрю десятилетней давности прибавил сразу 81%. Все последние годы потребление конины демонстрировало тенденцию к увеличению.

В прошлом квартале из всех отражённых в статистике видов мяса конина уступала только говядине – правда, с большим отставанием. Говядины казахстанцы съели в среднем по 6,61 кг, что на 7% больше, чем годом ранее, и лишь чуть меньше, чем рекордные 6,68 кг в IV квартале 2015 года.

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