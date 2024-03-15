В выходные в Узбекистане потеплеет до 25 градусов

- Узбекистан, погода
- 13:25, 15 марта 2024
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CentralAsia (UZ) - В предстоящие выходные по всему Узбекистану ожидается потепление.
«Узгидромет» опубликовал прогноз погоды на 16-18 марта. Вслед за снегопадом в эти выходные ожидается теплая весенняя погода. Местами воздух прогреется до 25 градусов тепла.
В Каракалпакстане и Хорезмской области ожидается переменная облачность, погода без осадков, лишь 17 марта местами возможен дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 16-17 марта местами возможно усиление до 15-18 м/с.
Температура ночью 16 марта от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла; 17-18 марта 0-5 градусов тепла, днем 13-18 градусов тепла.
В Бухарской и Навоийской областях ожидается переменная облачность, 16-17 марта без осадков, 18 марта местами возможен дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 16-17 марта местами возможно усиление до 15-18 м/с.
Температура 16 марта ночью 0-5 градусов тепла, днем 15-20 градусов тепла; 17 марта ночью 3-8 градусов тепла, днем 17-22 градусов тепла; 18 марта ночью 7-12 градусов тепла, днем 15-20 градусов тепла.
В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях переменная облачность, без осадков, лишь по Самаркандской области 18 марта местами возможен дождь. Ветер восточный 7-12 м/с.
Температура 16 марта ночью 0-5 градусов тепла, днем 13-18 градусов тепла; 17 марта ночью 2-7 градусов тепла, днем 15-20 градусов тепла; 18 марта ночью 5-10 градусов тепла, днем 15-20 градусов тепла.
В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях ожидается переменная облачность, 16-17 марта без осадков. 18 марта местами возможен дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с.
Температура 16 марта ночью 0-5 градусов тепла, днем 18-23 градусов тепла; 17 марта ночью 3-8 градусов тепла, днем 20-25 градусов тепла; 18 марта ночью 7-12 градусов тепла, днем 20-25 градусов тепла.
В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях будет наблюдаться переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер восточный 5-10 м/с.
Температура 16 марта ночью 0-5 градусов тепла, днем 12-17 градусов тепла; 17 марта ночью 0-5 градусов тепла, днем 13-18 градусов тепла; 18 марта ночью 3-8 градусов тепла, днем 13-18 градусов тепла.
В горных районах республики ожидается переменная облачность, 16-17 марта без осадков, 18 марта местами осадки. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с.
Температура 16 марта ночью 5-10 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла; 17-18 марта ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем до 5-10 градусов тепла.