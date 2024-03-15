Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса?

CentralAsia (CA) - Космический корабль Starship компании SpaceX, самая большая и мощная ракета из когда-либо построенных, был уничтожен во время возвращения на Землю после почти завершения третьего испытательного полета, сообщает Тhe Guardian.

120-метровая система, которая весит около 5000 тонн в полностью заправленном состоянии, взлетела с космодрома SpaceX под названием Starbase в Мексиканском заливе в Бока-Чика, штат Техас.

SpaceX планирует использовать космический корабль для доставки астронавтов на Луну и Марс. Также компания намерена использовать огромный корабль для развертывания следующего поколения своих интернет-спутников Starlink. Многие представители научного сообщества стремятся использовать его для вывода в космос крупных научных инструментов и телескопов.

Крейсерский корабль космического корабля впервые облетел вокруг земного шара, но контакт был потерян на заключительных этапах испытания, как только он снова вошел в атмосферу.

SpaceX не собиралась возвращать корабль, который через несколько минут приближался к запланированному входу в Индийский океан. Он должен был там приводниться. Предположительно, он либо сгорел, либо развалился при входе в атмосферу.

«Корабль потерян. Поэтому приводнения сегодня не будет», — заявил Дэн Хуот из SpaceX. «Но опять же, невероятно видеть, как далеко мы продвинулись на этот раз».

Две предыдущие попытки закончились взрывом как 33-двигательного ускорителя космического корабля, получившего прозвище Super Heavy, так и круизного судна, которое в конечном итоге рассчитано на перевозку до 100 астронавтов.

Первая попытка запуска звездолета длилась четыре минуты, вторая - восемь, причем последняя достигла космоса. Третий длился более 50 минут.

Компания заявляет, что частые летные испытания дадут ценные данные, которые помогут ей спроектировать и разработать более надежную ракету.

«Каждое из этих летных испытаний по-прежнему остается всего лишь испытанием», — заявила SpaceX в заявлении перед третьей попыткой запуска. «Они не происходят в лаборатории или на испытательном стенде, а помещают летное оборудование в летную среду, чтобы максимизировать обучение».

Третий полет провел несколько испытаний, включая открытие люка полезной нагрузки и внутреннюю перекачку топлива в космосе.

И верхний, и нижний сегменты звездолета спроектированы так, чтобы в конечном итоге безопасно вернуться на Землю для мягкой посадки, чтобы их можно было использовать повторно, что будет значительно дешевле, чем создание совершенно новых частей для каждой миссии.

Основатель SpaceX Илон Маск надеется, что Starship станет первым шагом в путешествии человека в космос, как никогда раньше. Он говорит, что разработал Starship, чтобы люди в конечном итоге могли стать «многопланетным видом». Для этого Маск намерен начать колонизацию Марса, чтобы человечество могло пережить разрушительное для планеты событие на Земле, такое как захват разумного ИИ или удар астероида.

Глава НАСА Билл Нельсон поздравил SpaceX с «успешным испытательным полетом».

Маск заявил, что ракета должна совершить сотни беспилотных полетов, прежде чем доставить на борт первых людей.

Ранее Маск заявлял, что общая стоимость разработки Starship может составить от 2 до 10 миллиардов долларов. Стоимость каждого запуска оценивается в десятки миллионов долларов.

Компания зарабатывает деньги, эксплуатируя ракеты меньшего размера для запуска спутников, а также отправляя астронавтов на Международную космическую станцию. Компания объявила о долгосрочных планах использования космического корабля в качестве шаттла для коммерческих путешествий по Земле, обещая совершить поездку из Лондона в Токио менее чем за час.