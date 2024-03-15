На пороге космической революции: Что такое Starship и чего ждать от его нового полета

Прототип Starship и Super Heavy в собранном состоянии.

CentralAsia (CA) - Сверхтяжелая ракета Starship компании SpaceX, разрабатываемая для полетов на Луну, в четверг выполнила большинство этапов третьего испытательного полета. Starship впервые вышел на необходимую околоземную орбиту, но кораблю не удалась мягко приводниться в Индийском океане. Но почему к этому событию приковано такое большое внимание? И действительно ли Starship может произвести революцию в космонавтике? Разбор Universemagazine.

Что такое Starship?

Starship — это название полностью многоразовой транспортной системы, созданной компанией SpaceX. Она состоит из одноименного космического корабля и ускорителя (первой ступени) под названием Super Heavy.

Каковы размеры Starship?

Starship является крупнейшей в истории ракетой-носителем. Масса связки Starship и Super Heavy в заправленном состоянии составляет около 5000 тонн, высота — 121 м. Ступень Super Heavy (ее длина составляет 71 м) оснащена 33 двигателями Raptor, использующими метан в качестве горючего и жидкий кислород в качестве окислителя. Корабль Starship (его длина составляет 50 м) оснащен шестью двигателями Raptor. В многоразовой версии он сможет доставить 100–150 тонн груза на низкую околоземную орбиту.

Для сравнения: высота легендарной Saturn V (она использовалась для полетов американских астронавтов на Луну) составляла 110 м, масса — 2965 тонн. Ракета могла вывести на низкую околоземную орбиту до 140 тонн груза.

При этом важно отметить, что скорее всего это еще не окончательная версия Starship. По словам Маска, в будущем сверхтяжелая ракета может «подрасти» на 10% – 20% в длину.

Чем Starship отличается от Falcon 9, Falcon Heavy и Dragon?

Ввиду многообразия техники SpaceX неспециалисты могут легко запутаться в ее наименованиях. Поэтому давайте разбираться.

Falcon 9 — это ракета, являющаяся основной «рабочей лошадкой» SpaceX. Она обладает многоразовой первой ступенью, которая садится на баржу в океане или на наземную площадку. Ракета может вывести до 22 тонн груза на околоземную орбиту.

Falcon 9 с установленным на нее кораблем Crew Dragon

Falcon Heavy — это, по сути, модифицированная версия Falcon 9, к которой добавлены две дополнительные ступени, используемые в качестве боковых ускорителей. Она может вывести на орбиту до 63 тонн груза.

Falcon Heavy к пуску

Dragon — это капсульный космический корабль. Он существует в двух версиях. Cargo Dragon используется для доставки грузов на МКС и их возвращения на Землю. Crew Dragon используется для пилотируемых полетов.

Космический корабль Crew Dragon (концепт)

Также стоит напомнить, что SpaceX разрабатывает Starship с 2012 года. За это время система неоднократно меняла как свой дизайн, так и название, что создает дополнительную путаницу. В разные годы она называлась Mars Colonial Transporter, Interplanetary Transport System и BFR.

Для чего нужен Starship?

Starship создается как многофункциональная система, предназначенная для выполнения множества различных задач. Одной из них является доставка большого количества грузов в космос. Компания SpaceX планирует задействовать грузовую модификацию Starship для вывода на орбиту следующего поколения спутников Starlink, которые имеют слишком большие габариты и массу для их запуска на обычных ракетах вроде той же Falcon 9.

Starship в представлении художника

Другое предназначение Starship — использование в качестве межпланетной транспортной системы. По задумке SpaceX, он станет краеугольным камнем проекта по освоению и колонизации Марса. Еще одна модификация корабля будет задействована для высадки американских астронавтов на южный полюс Луны по программе Artemis.

Starship на Луне (концепт).

Наконец, Starship можно будет использовать для межконтинентальных пассажирских рейсов на Земле. По оценке SpaceX, он сможет осуществить перелет по маршруту Нью-Йорк — Шанхай всего за 39 минут.

В чем революционность Starship?

Starship станет первой в истории полностью многоразовой космической системой. И ускоритель, и сам космический корабль будут использоваться повторно, что позволит значительно снизить пусковые расходы. По словам Илона Маска, в течение 2–3 лет эксплуатации стоимость запуска снизится до суммы менее 10 млн долларов. Для сравнения: стоимость пуска созданной NASA ракеты SLS составляет порядка 4 млрд долларов. При этом она обладает меньшей грузоподъемностью, нежели Starship.

33 метановых двигателя Raptor, установленных на ускорителе Super Heavy.

Если SpaceX сумеет добиться заявленной цены пуска, это произведет настоящую революцию на космическом рынке. Не стоит забывать, что Starship — это не просто большая ракета для вывода на орбиту грузов. Корабль может совершать посадку на другие небесные тела, а затем взлетать с их поверхности. Также его можно будет дозаправлять в космосе и использовать в качестве танкера.

Еще одна важная особенность Starship — использование метана. Он считается более подходящим горючим для многоразовых ракет по причине своей дешевизны и того, что дает намного меньше сажи. Несмотря на то, что Starship уже не выиграет гонку метановых ракет, его успешный полет станет важной вехой в этой сфере.

Результаты испытания Starship

Первый полет Starship состоялся 20 апреля 2023 года. Его целью являлось комплексное испытание компонентов системы и сбор данных, которые было невозможно получить путем компьютерного моделирования.

Первый испытательный полет Starship

Гигантской ракете удалось подняться в небо. Но во время набора высоты у ускорителя Super Heavy отключился ряд двигателей Raptor. Это произошло из-за пожара в двигательном отсеке. В итоге, ракета достигла отметки в 39 км, после чего окончательно потеряла управление, начала неконтролируемо вращаться и затем разрушилась.

В дальнейшем выяснилось, что во время запуска Starship стартовая площадка получила значительные повреждения. В ее бетонном основании, в буквальном смысле, образовался огромный кратер.

Запуск Starship

В последующие месяцы инженеры SpaceX активно работали над устранением последствий запуска и улучшением Starship. Стартовая площадка была восстановлена и получила систему водяного охлаждения. А в конструкцию Starship были внесены множество изменений. Кроме того, он получил новую систему разделения ступеней.

Второй полет ракеты Super Heavy с космическим кораблем Starship 18 ноября 2023 года. На фото — момент отделения Starship от Super Heavy.

Второй тест Starship состоялся 18 ноября 2023 года и прошел намного продуктивнее первого. В этот раз ускоритель Super Heavy отработал весь участок полета, после чего успешно отделился от корабля. Правда, вскоре после этого он разрушился. Сам же Starship продолжил набор высоты. Но когда он был близок к тому, чтобы развить первую космическую скорость и выйти на орбиту, корабль был подорван системой аварийного прерывания полета.

Последующее расследование показало, что Super Heavy разрушился из-за взрыва двигателя, причиной которого стало засорение фильтра в системе подачи жидкого кислорода. Что же касается самого Starship, то причиной аварии стал сброс излишка жидкого кислорода, который использовался для имитации полезной нагрузки. Во время процедуры произошла утечка в задней части корабля, которая привела к возгоранию и пожару. Это и вызвало срабатывание системы прерывания полета.

Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Для того чтобы произвести космическую революцию, Starship недостаточно просто успешно слетать в космос — это нужно делать регулярно. И грядущее испытание может заложить весьма важный кирпичик в фундамент будущего системы.